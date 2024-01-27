زوجة حلمي بكر تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمكث حاليًا الموسيقار الكبير حلمي بكر في محافظة الشرقية، في منزل عائلة زوجته سماح القرشي ليستكمل تلقي العلاج، هناك، خاصة بعدما طمأنه الطبيب المُعالج بالقاهرة، حيث استعاد حلمي بكر وعيه الكامل، وأصبحت وظائف الجسم جميعها في حالة جيدة، خاصة أنه كان يعاني من بعض المشكلات في الرئة والقلب.

وقالت سماح القرشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها قررت الذهاب للشرقية وذلك لأن الأجواء الريفية هناك تُتيح للموسيقار الكبير أجواء من الهدوء واستنشاق هواء نظيف ويتناول الطعام الريفي الخالي من المواد الحافظة وخلافه، والموسيقار الكبير الآن بصحة جيدة عن ما كان عليه قبل أسابيع قليلة وسيظهر قريبًا.

حلمي بكر يرد على مصطفى كامل

ونشر اليوم الموسيقار الكبير حلمي بكر بيانًا؛ للرد على الاتهامات التي طالت زوجته الحالية، خاصة بعد وقوع خلاف كبير بينها وبين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، حيث قال بكر في بيانه: «أصرح أنا حلمي عيد محمد بكر الشهير بالملحن حلمي بكر بأنني أرفض تمامًا الإساءة التي تعرضت لها زوجتي سماح القرشي من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أو من غيره، وأنوه أن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها زوجتي تنال مني باعتبارها زوجتي وأم ابنتي وأضيف أنني قد فوّضتها في ملاحقة كل من يتعرض لنا ومقاضاته بالطرق القانونية».