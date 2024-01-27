خبيرة أبراج تتوقع حدثا كارثيا في الـ27 من يناير.. أول توقعاتها تحقق

أحداث عديدة توقعها خبراء الأبراج عام 2024، من بينها حدث عالمي في الـ27 من يناير، الذي تحقق بالفعل، إذ تنبأت ماجي فرح، خبيرة الأبراج، في تصريحات تليفزيونية، بحدث يهز العالم في النصف الأخير من شهر يناير، وبات الجميع يترقب عدم تحققه، إلا أن الجميع تفاجأ بما شهدته الساعات الأولى من صباح من اليوم، فماذا حدث؟

تنبأت خبيرة الأبراج ماجي فرح، أن عام 2024 سيشهد الكثير من التغيرات، فربما نشهد في الـ27 من يناير حدثا عالميا، لتقول في تصريحاتها التليفزيونية «إن هناك اصطفافا في حركة الكواكب، يكون مصاحبًا عادة لحدوث زلازل، وبناءً على ذلك الأمر، كان يبني عالم الزلازل الهولندي الشهير، توقعاته بشأن حدوث زلزال تركيا وإندونيسيا».

عالمة فلك تتوقع حدثا عالميا في شهر يناير

تحققت نبوءة خبيرة الأبراج «فرح» بشأن اصطفاف الكواكب في الـ27 من شهر يناير الجاري لعام 2024، الأمر الذي يكون مصاحبًا لحدث عالمي، فمن المتوقع أن نشهد حدثا عالميًا، وشهد اليوم، 27 يناير، حدوث زلزال قوي في تركيا، بحسبما أشار إليه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

حدث زلزال بقوة 5.01 درجة ضرب غربي تركيا، فقد هز الزلزال غربي تركيا، صباح اليوم، وبالتحديد في جنوب كاراباغلار وشمال غرب كوساداسي، وقد وقع تحديدًا في حدود الساعة 05:19 بالتوقيت العالمي، وكان على عمق 12 كيلومترا، ولم ترد على الفور أي أنباء بشأن وقوع أضرار نتيجة هذه الهزة الأرضية.

عالم الزلازل الهولندي

علقت على توقعات عالم الزلازل الهولندي قائلة: «عالم الفلك الهولندي يبني توقعاته، معتمدًا على ما يحدث في حركة الأرض، بالإضافة إلى جانب خبرته الجيولوجية والفلكية، التي يتوقع ما قد تشهده الكرة الأرضية من أحداث».