أيمن مصطفى يُحقق أماني «الطيبين» على «dmc» بـ«حياة كريمة»

يُعد جبر الخواطر من أحب الأعمال إلى الله، وهو منهج نبوي له أثر عظيم في النفوس، وفي هذا الزمن تشتد الحاجة إلى مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطييب خاطرهم، وهو ما يقدمه أيمن مصطفى من قيم ورسائل إنسانية بسيطة من العفة والرضا والقناعة في برنامجه «حياة كريمة».

برنامج «حياة كريمة» يساعد الطيبين

استطاع برنامج «حياة كريمة» أن يخطف أنظار الجميع له، الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان الكريم، الساعة الخامسة والنصف مساء قبل الفطار، حيث يقوم بتسليط الضوء على قصص بديعة جديدة يكتشفها في جولته اليومية في شوارع مصر من خلال أيمن مصطفى.

أيمن مصطفى يستكمل نجاح الموسم الأول

ويقوم أيمن مصطفى، خلال الحلقة، مرتديا سترة مبادرة حياة كريمة بتحقيق أمنيات الناس الطيبين، الذي يستحقون المساعدة والتقدير، ويقوم بتقديم لهم ما يتمنون، ليستكمل مسيرة الموسم الأول من البرنامج، الذي استطاع أن يدخل السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، سواء بسد ديونهم أو مساعدتهم في المعيشة، وتجهيز المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات لغير القادرين.

وشهدت الحلقات الأولى من برنامج «حياة كريمة»، تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث تضمَّنت الحلقات عدة تكريمات لمواطنين، ومساعدتهم، ليؤكد البرنامج ان دائرة الخير لا تتوقف، حيث تكتمل توليفة البرنامج بأغنية الفنان الكبير مدحت صالح وإحساسه الصادق، التى تعطي بريقا خاصا.