القبض على موظف وبحوزته 72 ألف دولار مزورة داخل أحد البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظف بإحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة، خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بأحدى المحافظات.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الواقعة بدأت بتغيير موظف بإحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بالبنك الأهلي فرع سمنود في الغربية، حيث تبين للعاملين بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة فئة 100 دولار.

وتم التحفظ على المتهم، والمبلغ المزور، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.