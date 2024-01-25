إقبال قياسي على الوظائف الحكومية بعد أسبوع من فتح باب التقديم

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استقبال طلبات التقديم للوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز خلال الشهر الجاري بوزارتي التربية والتعليم والعدل والهيئة القومية للبريد، إذ بدأ الجهاز في فتح باب التقديم لها يوم الخميس 18 يناير عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يتولى الإشراف عليها وعلى مسابقات التوظيف، وفقا لقرار مجلس الوزراء ونص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

روابط التقديم للوظائف بالجهات الحكومية

وقالت مصادر حكومية، إنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أتاح روابط التقديم للوظائف بالجهات الحكومية المعلن عنها، بدءا من منتصف ليل يوم الخميس 18 يناير وحتى منتصف ليل يوم 31 من نفس الشهر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ روابط التقديم للوظائف تعمل 24 ساعة، وأنَّه على مدار أسبوع شهدت عمليات البحث والدخول على روابط التقديم، إقبالا غير مسبوق.

ويتيح الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، روابط التقديم للوظائف الحكومية، بشروط وضوابط وإجراءات يجب إتباعها على النحو التالي:

أولا: مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم

وتطلب الوزارة تعيين 11 ألفًا و114 في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2025-2024 على مستوى الجمهورية.

وحدد الجهاز رابط التقديم للوظائف كما يلي:

رابط التقديم: Https://jobs.caoa.gov.eg.

ثانيًا: مسابقة مصلحة الطب الشرعي

وطلب إعلان الجهاز وظائف لمصلحة الطب الشرعي في تخصصات «معاون كيميائي شرعي- تخصص كيمياء خاصة– كيمياء مزدوجة» من الحاصلين على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم، بتقدير عام جيد على الأقل.

رابط التقديم لوظائف الطب الشرعي

رابط التقديم : Https://jobs.caoa.gov.eg.

ثالثًا: مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243.

التخصصات المطلوبة

- معاون خبير حسابي.

- معاون خبير زراعي.

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أو عمارة».

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية».

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا».

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء».

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات».

رابط التقديم للوظائف كما يلي:

رابط التقديم: Https://jobs.caoa.gov.eg.

رابعًا: مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900.

رابط وشروط التقديم

رابط التقديم : Https://jobs.caoa.gov.eg.

على الجانب الآخر، تستعد بوابة الوظائف الحكومية ، لاستقبال طلبات التوظيف في وظائف جديدة، في الفترة من أول فبراير المقبل حتى يوم 15 من نفس الشهر ، 3 جاهت حكومية، هي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة القومية للأنفاق، والنقل الداخلي البري والبحري التابعين لوزارة النقل.

وتفصيلها على النحو التالي:

أولا: وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

ويبدأ التقديم لها من أول فبراير حتى 15 فبراير 2024

عدد المطلوبين للتعيينات

10 خريجين في وظيفة مهندس

التخصصات: مهندس مساحة - مهندس مدني مهندس شبكات مهندس عمارة بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

ويكون التقديم لها عبر اللنك التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

ثانيا: وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة الن

عدد المطلوبين للتعيين: 96 مهندساً

التخصصات المطلوبة

مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات -

مهندس إشارات - مهندس أبحاث ترية - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس

میان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك و5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى.

الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

لينك التقديم للوظائف: https://jobs.caoa.gov.eg/.

ثالثا: وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

عدد المطلوبين للتعيين: 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

لينك التقديم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق :

https://jobs.caoa.gov.eg/

الشروط العام لمسابقات التوظيف الثلاث

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة يحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

7. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

8.اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

9. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

10. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإبداع.