مصادر: قرار بإعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية من الغرامات

أكدت مصادر لـ«الوطن» أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيعلن عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي» والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من المخصص لهم ممن سبق.

وأوضحت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتخذ القرار غداً الأحد حلال اجتماعها، وأن التيسيرات ستسري في الحالات الآتية:

الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية:

الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

للمتخلفين عن سداد قسط أخير أو أكثر استغلال فترة التيسيرات للسداد

وقالت المصادر، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستهيب بالعملاء الذين تخلفوا عن سداد قسط أخير أو أكثر، استغلال فترة التيسيرات للسداد، حيث تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور انتهاء فترة التيسيرات.

ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضا، الإعلان عن طرح تكميلي بوحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، نظراً للاقبال الكبير الذي صاحب الإعلان عن الطرح السابق، بخلاف عدد من القرارات الأخرى الهامة للتيسير على المواطنين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.