رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ علوم سياسية: وضع غزة كارثي.. ويجب تسريع دخول المساعدات إلى القطاع

كتب:

عمرو صالح
07:29 م | السبت 27 يناير 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسيّة، إنّ الوضع الإنساني داخل قطاع غزة خاصة منطقة الشمال، أصبح كارثيًا وغير صالحًا للحياة، ويخلو تمامًا من مقومات البنية التحتية والاحتياجات الأولية لأي إنسان، كما أنّ أكثر من مليون فلسطيني أصبحوا يعيشون في منطقة رفح، الأمر الذي يهدد بمرحلة كارثية، إن لم تدخل المساعدات لهم في أقرب وقت.

وبيّن «الرقب» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أنّ دعوة مجلس الأمن للانعقاد، الأربعاء المقبل، تعد استكمالًا لقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت أمس، بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، التي جاءت على خلفية الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، خلال الفترة الماضية.

قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة

وأوضح أنّ قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة، وبالتالي تحتاج إلى تدعيم من مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن دولة الجزائر تسعى لتقديم مشروع أمام مجلس الأمن، من شأنه أن يتناول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع خاصة بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل القطاع.

اقرأ المزيد:

تفاصيل زيارة وزير الخارجية البريطاني لتركيا بشأن الحرب في قطاع غزة

الفصائل الفلسطينية تطلق صاروخا من قطاع غزة على مستوطنة سديروت

وصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

إسرائيل تشيد منطقة عازلة بطول قطاع غزة.. سجن كبير لعقاب الفلسطينيين
بقلم عمرو صالح