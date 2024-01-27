أستاذ علوم سياسية: وضع غزة كارثي.. ويجب تسريع دخول المساعدات إلى القطاع

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسيّة، إنّ الوضع الإنساني داخل قطاع غزة خاصة منطقة الشمال، أصبح كارثيًا وغير صالحًا للحياة، ويخلو تمامًا من مقومات البنية التحتية والاحتياجات الأولية لأي إنسان، كما أنّ أكثر من مليون فلسطيني أصبحوا يعيشون في منطقة رفح، الأمر الذي يهدد بمرحلة كارثية، إن لم تدخل المساعدات لهم في أقرب وقت.

وبيّن «الرقب» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أنّ دعوة مجلس الأمن للانعقاد، الأربعاء المقبل، تعد استكمالًا لقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت أمس، بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، التي جاءت على خلفية الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، خلال الفترة الماضية.

قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة

وأوضح أنّ قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة، وبالتالي تحتاج إلى تدعيم من مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن دولة الجزائر تسعى لتقديم مشروع أمام مجلس الأمن، من شأنه أن يتناول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع خاصة بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل القطاع.