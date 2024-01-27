مدير مشروعات «الأورمان» في بني سويف: إعادة تأهيل 25 منزلا بتكلفة 2.5 مليون جنيه

قال ربيع الجليل، مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، إنّ الجمعية أعادت تأهيل وتشطيب، وتسليم 25 منزلًا، للأهالي بقرية الزرابي في بني سويف، بتكلفة 50 ألف جنيه للمنزل الواحد، بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

تشطيب كامل للمنازل

وتابع «الجليل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إحنا خدنا بيوت عبارة عن حوائط حاملة، وسقط من الجريد والبوص، وأرض من التراب، وقمنا بتشطيب المنازل، وعمل سقف خشبي «عرق ولوح وطبقة خرسانية»، وتركيب أبواب وشبابيك، وتركيب سراميك، وعمل دهانات للحوائط والأبواب والشبابيك وتشطيب سباكة وكهرباء».

وقال أحد المستفيدين: «نشكر جمعية الأورمان والتحالف الوطني، شطبولنا البيوت، عملولنا سقف نضيف، وأبواب وشبابيك وسراميك».

وتابع أحد المستفيدين الآخرين: «البيت كله كان عبارة عن جريد، وجاءت جميعة الأورمان شطبت كل شيء على أفضل حال».

وأردفت إحدى المستفيدات: «كنا في حال لا يعلم به إلا ربنا في المطرة مكنش، فيه مكان ننام فيه ولا ناكل فيه ولا نستقبل أي حد في بيتنا».