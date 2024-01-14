وزير الرياضة: نقف خلف المنتخب الوطني.. وفي انتظار اللقب الإفريقي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك دعما كبيرا من قبل الدولة المصرية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار حاليا، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعسكر المنتخب قبل السفر كانت رسالة تحفيزية ولها أثر كبير في نفوس اللاعبين.

الدولة تقف خلف المنتخب الوطني وفي انتظار اللقب الإفريقي

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة تقف خلف المنتخب الوطني وفي انتظار اللقب الإفريقي، لافتا إلى أن الشعب المصري يثق في قدرات لاعبي المنتخب في تقديم صورة مشرفة تليق باسم الدولة المصرية.

الرئيس السيسي شد من أزر اللاعبين قبل السفر إلى ساحل العاج

وأشار «صبحي» إلى أن الرئيس السيسي، شد من أزر اللاعبين قبل السفر إلى ساحل العاج، وطالبهم بتقدم صورة تليق باسم مصر وإسعاد المصريين، مبينا أن المنتخب به العديد من اللاعبين القادرين على بث الفرحة في نفوس المصريين والتتويج باللقب.

الوزارة تدعم بقوة المنتخب الوطني كذلك المنتخب الأوليمبي

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، أن الوزارة تدعم بقوة المنتخب الوطني كذلك المنتخب الوطني الأوليمبي، لافتا إلى أن المصريين ينتظرون تقديم الأداء القوى من لاعبي المنتخب، وسيكون معظم مراكز الشباب والأندية الرياضية بها شاشات عرض لمباريات منتخب مصر، موجها الشكر إلى وسائل الإعلام المصرية على مواجهات الشائعات السلبية ضد منظومة الرياضية المصرية.