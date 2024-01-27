الاحتلال الإسرائيلي يشتري صواريخ أمريكية متطورة بنحو 148 مليون دولار

وافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى إسرائيل تشمل صواريخ «إم 107» المتطورة والمعدات العسكرية ذات الصلة، مقابل 147.5 مليون دولار، وفق لما أعلنته وزارة للدفاع الأمريكية «البنتاجون».

ويعتبر صواريخ «إم 107» المتطورة شديد الانفجار بطول 155 مليمترا تستخدمه دول عديدة، وتمتلك الصواريخ دورانا متفجرا مع إمكانيات الانقسام والتفجير.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موافقتها بشكل طارئ، من دون المرور بـ«الكونجرس»، على بيع الذخائر المدفعية لإسرائيل، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأمريكي.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم، نتيجة قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تنسف منازل الفلسطينيين

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومنشآت الفلسطينيين في منطقة البطن السمين بخان يونس جنوب قطاع غزة، كما واصلت قوات الاحتلال، قصف محيط «مستشفى الأمل» في خان يونس.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب آخرون، وفق مصادر طبية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس.

وفي سياق الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها قطاع غزة بالتزامن من الغارات والقصف الإسرائيلي، غمرت الأمطار الغزيرة المناطق الوسطى والشمالية من القطاع، ودمرت خيام النازحين، ما أجبر البعض على البحث عن مأوى بديل في منتصف الليل.

وفي إطار اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضع مستوطنون، عددا من البيوت المتنقلة على الأراضي في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بهدف توسعة بؤرة استيطانية في منطقة القعدة، وطرد المستوطنون، الفلسطينيين من المنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المغربية بقرار «محكمة العدل الدولية» بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، مجددة في بيان، التأكيد على الموقف المبدئي لـ«الرباط»، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.