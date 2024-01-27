لحظة انهيار برج وسقف كنيسة تاريخية في ولاية أمريكية.. لم يجدوا سوى امرأة واحدة

شهدت إحدى الولايات الأمريكية حدثًا مروعًا، لانهيار برج وسقف كنيسة في مدينة نيو لندن، الواقعة في ولاية كونيتيكت، إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، وفقًا لتقارير فرق البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه لم يوجد سوى امراة واحدة داخل مبنى الكنيسة، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجها سالمة لم يصبها أي أذى.

تداولت العديد من مقاطع الفيديو لحظة انهيار مبنى كنيسة في أمريكا، بينما أفادت دائرة الإطفاء في نيو لندن، بأنه تم تفتيش وفحص مبنى الكنيسة جيدًا، للبحث عن أي علامات تشير إلى وجود ضحايا آخرين، إلا أنها لم تسفر عن أي شيء، وقد نقل موقع «العربية» فيديو يوثق هذا المشهد الكارثي الذي بات يشكل قلقًا لسكانها.

لحظة انهيار برج وسقف كنيسة في أمريكا

علق عمدة نيو لندن الذي يدعى بـ«مايكل باسيرو»: «أن انهيار سقف المبنى من الدخل كان أفضل بكثير، من أن يسقط في الطريق أو الوقوع على المباني القريبة، وقد جاءت ظروف الانهيار بشكل محمود بسبب عدم إقامة أي قداس داخل الكنيسة في لحظة انهياره، وستزيل السلطات البرجين الصغيرين المتبقيين في المبنى على الفور».

انهيار مفاجئ لبرج وسقف كنيسة تاريخية بولاية كونيتيكت الأميركية دون أن ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات#العربية pic.twitter.com/nuziW4Oe9e — العربية (@AlArabiya) January 27, 2024

وتابع «باسيرو» أنه لم ترد بعد أي مؤشرات حول وجود تصدعات في المبنى، ولم يتم تنفيذ أي أعمال بناء مؤخرًا، ليواصل فريق التحقيق جهوده للوقوف حول ملابسات الحادث والبحث عن أسباب انهيار السقف والبرج حتى الآن.

3 معلومات عن الكنيسة

- يقع المبنى التاريخي في قلب نيو لندن.

- يعود تاريخ المبنى الحجري الذي انهار إلى عام 1850، وفقًا لسجلات البناء الحكومية.

- تقع الكنيسة بالقرب من مبنى المدينة ومهاجع طلاب جامعة كونيتيكت.