«الستات مايعرفوش يكدبوا» يرصد جهود الدولة في توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc، فقرة خاصة رصدت جهود الدولة المصرية في توفير مستلزمات العام الدراسي الحديد من خلال معارض «أهلاً مدارس» بالتعاون بين وزارتي التموين والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة.

مجهودات تشرف وتسعد الأسر

وخلال التقرير أشاد المواطنون بتوفير المستلزمات للعام الدراسي الجديد، وأن الأسعار في معارض «أهلا مدارس» منخفضة عن الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ50%، قائلين: «مجهودات تشرف وتسعد الأسر لأنها بتخفف عنها أعباء كثير».

المعرض في دورته السادسة يضم 5 قطاعات

وقال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن المعرض في دورته السادسة يضم 5 قطاعات رئيسية؛ الأدوات الكتابية، والملابس والأحذية والشنط والأغذية وقطاع آخر شامل كل الاحتياجيات، التاجر بيأخذ مساحة وقطعة داخل المعرض من غير ما يدفع قيمة إيجارية نظير أنه يقدم خصم، وفي نفس الوقت المعرض يكون مشارك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية».