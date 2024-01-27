«رياضة الدقهلية» تطلق المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، اليوم، إطلاق المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة.

وأشارت «عثمان»، إلى أنه يستمر المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية في محافظة الدقهلية، حتى 30 يناير الجاري، بمشاركة 40 شابا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية المتميزة.

وأشارت إلى أن المشروع يعمل علي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة، والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات من خلال التدريب والتأهيل الجيد، ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار من خلال كيان شبابي.

وأكدت أن البرنامج يعمل على استثمار الطاقات والأفكار الشبابية، من أجل دعمهم وتفعيل دورهم في المجتمع للنهوض والتنمية، وحثهم على الابتكار والعمل بشكل مستمر نحو الأفضل.

وأوضحت أن المشروع يدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ويعطي لهم فرصة للمشاركة في المشروع، مع منح الفرصة للوافدين بالمشاركة في البرنامج، والعمل على دمجهم مع الشباب المصري.