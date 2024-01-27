«الصحة» تطلق عيادات طبية مسائية لمدة أسبوع بمطروح.. اعرف التخصصات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تشغيل العيادات الطبية الخارجية الفترة المسائية في مستشفى مطروح العام، خلال الأسبوع الجاري، لتقديم الكشوفات الطبية للمواطنين بأسعار مخفضة، ورعاية طبية متميزة في الكشف والتشخيص للأمراض.

التخصصات الطبية

قال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن العيادات الطبية المسائية داخل مستشفى مطروح العام، انطلق عملها اليوم، وتستمر حتى يوم 1 فبراير، وتقدم كشوفات طبيه في العديد من التخصصات، من بينها عيادة جراحة المخ والأعصاب والتي تعمل في أيام السبت الاثنين والأربعاء، وعيادة أمراض الرمد وتعمل أيام السبت والثلاثاء، وعياده أمراض النفسية والعصبية، وتعمل علي مدار أيام الأسبوع، وعيادة أمراض الجلدية وتعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء وعيادة الأوعية الدموية وتعمل أيام السبت والاثنين وعيادة المسالك البولية وتعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وعيادة العلاج الطبيعي وتعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء، وعيادة الأسنان وتعمل على مدار أيام الأسبوع، وعيادة الغيار طوال أيام الأسبوع.

مواعيد كشف العيادات المسائية

أضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مواعيد كشف العيادات الخارجية المسائية في مستشفى مطروح العام، يبدأ توقيع الكشف يوميا من الساعة 6 مساءً، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً، في ظل خدمات طبية متميزة من جميع الأطقم الطبية والتمريض.