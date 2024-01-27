برلماني: مصر لديها مواد خام تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا للتعدين

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يهدف لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للتعدين كونه يرتكز في الأساس على جذب الاستثمارات الخارجية في كافة أنواع التعدين، مشيرا إلى أن مصر لديها المواد الخام التي تؤهلها لذلك.

وضع استراتيجية شاملة من شأنها الترويج عالميا

وأوضح إسماعيل، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة تلفزيون الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون يهدف لوضع استراتيجية شاملة من شأنها الترويج عالميا لمصادر الثروة المعدنية التي تمتلكها مصر مما ينعكس عليه بتدفق الاستثمارات الخارجية لذات المجال ويسهم في توفير العملة الصعبة.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وإزالة كاقة التحديات التي تقف أمام استثمارت التعدين في مصر والتي يأتي أبرزها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية الأمر الذي أدى إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي.