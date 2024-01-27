بوسي تطرح أحدث أغانيها «زيه تاني» (فيديو)

طرحت المُطربة الشعبية بوسي، اليوم السبت، أغنية جديدة، تحمل اسم «زيه تاني»، وهي الأغنية التي تتعاون فيها مع الملحن مدين، وكلمات حسام حسني، وتوزيع يحيى يوسف.

الخروج عن المألوف

قررت «بوسي» في هذه الأغنية الخروج عن المألوف، وما تعود عليه الجمهور منها، إذ تُصنف المطربة في الغالب بأنّها شعبية، وإذا تركت الشعبي، تذهب للأغاني شديدة الحُزن- الدرامية، التي تُعد من التيمة الشعبية، وتيمة المواويل.

وطرحت «بوسي»، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان «مسولي وصبحوا» على موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسي، قد طرحت مؤخرًا أغنية «أرقص معايا» على طريقة الفيديو كليب، الذي قام بإخراجه محمد القاضي، والأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

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