بوسي تغير جلدها في أغنية «زيه تاني»

ساعات قليلة وتطرح المطربة بوسي أحدث أغانيها «زيه تاني»، وهي من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

أغنية زيه تاني

وتعد الأغنية تغييرا في جلد المطربة بوسى حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل مفاجآت تم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

آخر أغاني بوسي

وطرحت المطربة بوسى، مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان «مسولى وصبحوا» على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.