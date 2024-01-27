أمطار غزيرة تضرب 9 محافظات.. طقس سيئ وتحذير للمواطنين والمسافرين

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم مع طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشهد 9 محافظات هي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية» فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تكون الصقيع على المزروعات في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ تنخفض بهما درجة الحرارة ليلا على باقي محافظات الجمهورية، وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر ونصف، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى مترين وربع.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً الأحد جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى: 18 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 18 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى: 21 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى: 22 درجة والصغرى 10 درجات.

شمال الصعيد العظمى: 20 درجة والصغرى 7 درجات.