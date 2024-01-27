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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حياة كريمة تعقد ورشة للصحة النفسية بمعرض الكتاب

كتب:

يسرا البسيوني
10:18 م | السبت 27 يناير 2024
جناح حياة كريمة بمعرض الكتاب

جناح حياة كريمة بمعرض الكتاب

استقبل جناح مؤسسة حياة كريمة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في زيارة استثنائية لجناح المؤسسة لهذا العام.

مبادرة أنت الحياة 

وأوضحت حياة كريمة، أن الزيارة تأتي في إطار تعاون المؤسسة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في العديد من برامج ومبادرات المؤسسة وعلى رأسها «مبادرة أنت الحياة».

وعقدت مؤسسة حياة كريمة، ورشة عمل للصحة النفسية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ناقشت فيها ظاهرة الـFOMO، والتي نتعرض لها كثيرا في حياتنا اليومية.

مشاركة حياة كريمة بمعرض الكتاب

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن ظاهرة الـ FOMO، هي الخوف من فوات الأشياء، وجاءت الجلسة تحت عنوان «اتكلم هنسمعك»، والتي عقدت في جناح B30 بجوار جناحي وزارتي الدفاع والداخلية.

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بقلم يسرا البسيوني