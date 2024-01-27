لميس الحديدي: تتويج منتخب اليد ببطولة إفريقيا أسعدنا وأنصفنا

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، للمرة التاسعة، قائلة: «منتخبنا لكرة اليد فاز بالبطولة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخ البطولة، واللعبة دي قدرت تثبت تفوق منتخبنا».

منتخب كرة اليد فاز ببطولة إفريقيا

تابعت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة «ON»: «منتخب كرة اليد فاز ببطولة إفريقيا، أسعدونا وأنصفونا، وأدخلوا البهجة في قلوبنا، بينما نشعر بكثير من القلق والألم على فريق كرة القدم غدا».

وواصلت: «هؤلاء الأبطال على مدار السنين، استطاعوا إثبات تفوق لاعبينا ومحترفينا، وصلوا باللعبة لهذا المستوى، مثل الإسكواش أيضا، ونحن فخورون بذلك».

ميدالية أولمبياد باريس

وأتمت الحديدي: «نطمح في ميدالية بأولمبياد باريس، لنكون واحد من أهم ثلاث فرق في العالم».

وتُوج منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم السبت، بلقب بطولة أمم أفريقيا 2024، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21، وتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 بشكل رسمي.