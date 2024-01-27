«مشهد يُبكي الحجر».. دموع طفلة فلسطينية لعدم قدرتها على جلب الطعام

في مشهد يُبكي القلوب ويدميها، ظهرت طفلة فلسطينية، لم تتجاوز العقد الأول من عمرها، وعلى وجهها كل علامات الحسرة والعجز والخوف ممتزجة بالدموع، لعدم قدرتها على جلب الطعام، خلال تواجدها في مخيمات النازحين، التي لجأوا إليها من ويلات الحرب التي يشنها ضدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، على خلفية تنفيذ واقعة «طوفان الأقصى».

دموع طفلة فلسطينية لعدم قدرتها على جلب الطعام

ووثَّقت المصورة الفلسطينية ملك فدا، دموع الطفلة وهي تحاول جلب الطعام، ومن ثم نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مُعلقة باللغة الإنجليزية «أطفالنا يبكون من الجوع!».

وظهرت الطفلة الفلسطينية في مقطع الفيديو وهي تقف وسط الزحام والدموع تنسال على وجهها الصغير لعدم قدرتها على جلب الطعام، قبل أن يهم شاب من الواقفين بجوارها لمساعدتها في جلب الطعام ليطمئن قلب الصغيرة ويهدأ نهر دموعها.

ولم تمر دقائق على نشر مقطع الفيديو حتى لاقى تفاعلًا واسعًا من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما العرب ومؤيدي القضية الفلسطينية، الذين تنوعت تعليقاتهم بين التعاطف مع أهالي قطاع غزة لِما يلاقونه من دمار وتخريب وتشريد، وأيضًا إدانة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وما يفعله من مجازر وجرائم حرب في قطاع غزة.

تعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي

وجاء من بين التعليقات على الفيديو «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»، وكتب آخر «الله يلعن جيش الاحتلال الغاشم الذي لم يتوقف عن جرائمه الحربية في القطاع ودمر المنازل وقتل الأباء وشرد الأطفال»، وكتب ثالث «دموع الطفلة أبكتني معها.. يا حبيبتي لو بيدي أقدملك أحلى أكل وأحلى شرب.. حسبي الله ونعم الوكيل في الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».