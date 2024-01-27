الكشف على 310 مواطنين في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية والسكان في كفر الشيخ، فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية «الكراكات»، التابعة لمركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجرى توقيع الكشف على 310 مواطنين.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم، أن أعمال القافلة الطبية تعمل على أكمل وجه، وذلك بهدف تقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية بالمجان.

توفير 10 عيادات طبية في كل التخصصات

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، إلى أنّ القافلة الطبية تضم 10 عيادات طبية تخصصية، تشمل «المسالك البولية، والجراحة العامة، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وطب الأسنان»، لافتا إلى صرف جميع أنواع الأدوية بالمجان، وإجراء كل الأشعة والتحاليل الطبية المتنوعة بالمجان، وذلك لعدد 310 مواطنين بقرية «الكراكات»، التابعة لمركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال يوم عمل القافلة الأول.