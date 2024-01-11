«بيطري الدقهلية»: 7 نصائح إرشادية لحماية المواشي من الحمى القلاعية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار الحملة القومية الثالثة ضد مرض الحمى القلاعية التي تُصيب المواشي وتستهدف الحملة المدن والمراكز وصولا إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، من خلال تشكيل لجان من الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية والمحافظة وعدد من الجهات المعنية.

الهدف من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية في المواشي

تجيب الدكتور منال إمام طبيبة بيطرية في الإرشاد البيطري عبر الصفحة الرسمية للإرشاد، عن الهدف من تنظيم الحملة القومية الثالثة ضد مرض الحمى القلاعية؛ لأنه يُصنف من الأمراض الخطيرة والسبب هو سهولة انتقال الفيروس للمواشي عبر الهواء، وتصل نسبة الإصابة 100%، ويسبب وفيات للحيوانات بنسبة 1 حتى 5% البالغة، وتٌزيد نسبة الإصابة في صغيرة السن، لذلك التحصين مهم جدا للحصول على مناعة تصل من 4 حتى 6 أشهر.

النصائح الإرشادية لحماية المواشي من الحمى القلاعية

كما أوضحت «إمام» أنه يمكن السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعدة طرق ونصائح إرشادية يجب أن يتبعها المربي كالآتي:

- الالتزام بالتحصين الدوري للحيوانات.

- عزل الحيوانات المصابة عن السليمة ويكون لكل مجموعة أفراد مخصصين للرعاية حتى لا ينقل الأفراد العدوى.

- تطهير الحظائر قبل إدخال الحيوانات.

- عند تنظيف الحظائر يتم قطع الأرضيات الترابية والتخلص الصحي من مخلفات الحيوانات والعلائق.

- استعمال المطهرات الحمضية والقلوية لتطهير كافة الأماكن ويفصل استخدام مواتير الرش.

- ضرورة إبلاغ مديرية الطب البيطري عند ظهور أي إصابة.

- ويستلزم التحصين كل 4 أشهر.

وأضاف الدكتور السيد حسانين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لـ«الوطن»، أن كل إدارة بيطرية تٌنفذ حملات إرشادية بالتنسيق مع المديرية خلال الحملة القومية الثالثة ضد مرض الحمى القلاعية، والوصول إلى المٌربين وطٌرق منازلهم لحثهم على التحصين، وشرح أهميته للحفاظ على الحيوانات، بالإضافة عمل ندوات توعوية لهم عن الإجراءات المتبعة في حال اشتباه إصابة المواشي بالمرض.