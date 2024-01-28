«طوارئ القناة»: طقس بارد ونشاط للرياح بالمحافظات اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء اليوم الأحد، عن طقس بارد نهارا، شديد البرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بالمحافظات.

الطقس في مدن القناة اليوم

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن القناة 19 للعظمى و11 للصغرى بانخفاض 3 درجات عن طقس الأسبوع الماضي تقريبا.

رياح تضرب مدن القناة

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدن القناة وسيناء، الذي نشر عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الرياح الشديدة تضرب محافظات القناة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذر بيان الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من الوقوف أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لافتات الإعلانات أو البنايات المتهالكة خلال نشاط الرياح، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية بعدم تعريض حياتهم للخطر.