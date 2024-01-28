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محمود شوقي: منتخب أنجولا يمتلك مواهب عالمية.. والمنافسات صعبة على الجميع

كتب:

محمد عزالدين
01:38 ص | الأحد 28 يناير 2024
محمود شوقي

محمود شوقي

علق محمود شوقي، المحلل الرياضي لـ«القاهرة الإخبارية»، على فوز منتخب أنجولا على منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة بكأس الأمم الأفريقية، قائلا إنه لا يوجد أي مباراة سهلة في بطولة الأمم الأفريقية، فكل المباريات صعبة وهذا ما استشعر به منتخب أنجولا لذلك ظهروا بجدية في بداية المباراة.

منتخب أنجولا

وأضاف «شوقي»، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية بسنت أكرم، أنه لولاها الجدية لمنتخب أنجولا في المباراة لدخل في نفق مظلم أمام ناميبيا، الذي يعتبر من أقل المنتخبات على المستوى الفني من حيث العناصر، لكن من حيث الأداء الجماعي يمتلكون روحا ورغبة.

وأشار إلى أن منتخب أنجولا يمتلك مجموعة مٌتميزة من أصحاب الأجسام القوية، ونجده من أقوى الأجسام في بطولة الأمم الأفريقية، وهذا ينطبق على منتخب السنغال، لافتا أن أنجولا تمتلك عناصر في كل الخطوط من أصحاب البنية القوية، والمجهود العالي، وثلاثي هجوم أنجولا من أخطر ثلاثي الهجوم في البطولة.

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