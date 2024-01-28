عاجل.. أمريكا على وشك أزمة كبيرة.. ترمب يحذر من خروج الوضع عن السيطرة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوضع على الحدود الأمريكية بأنه كارثي للغاية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك كارثة جديدة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ترامب يرفض مشروع جديد يهدف إلى تنظيم الهجرة

وأعرب ترامب عن رفضه لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الهجرة، الذي تم التوافق عليه من قبل الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، مؤكدًا أنه سيقوم بتطبيق هذا القانون لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.

وتحوّل مشروع القانون إلى مادة تجاذب نظرًا لأن الهجرة تعتبر قضية ساخنة يتم استخدامها في الحملات الانتخابية الرئاسية المقبلة، حيث من المُرجح أن تكون هناك جولة إعادة بين ترامب وبايدن.

وقدم بايدن دعمه الكامل لمشروع القانون المقترح أمس الأول، حيث أكد أنه يحتوي على مجموعة إصلاحات قوية لضبط الحدود.

بايدن المشروع سيمنحني سلطة طوارئ جديدة

وفي بيانه، أوضح «بايدن» أن هذا المشروع سيمنحه سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة، وأشار إلى أنه إذا تم منحه هذه السلطة، فإنه يستخدمها في اليوم نفسه الذي يوقع فيه المشروع ليصبح ساري المفعول.

وقدم ترامب قضية الهجرة كجزء من شعاراته للعودة إلى البيت الأبيض، حيث حذر من الوضع على الحدود وسهولة اختراقها، كما انتقد بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

ترامب: كارثة على وشك الحدوث

وفي تغريدة على منصته الاجتماعية، اعتبر الرئيس السابق أن اتفاقًا سيئًا للحدود يكون أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشبه «كارثة على وشك الحدوث».

أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة، الجمعة، أنه إذا تم إقرار قانون الهجرة في مجلس الشيوخ، فإنه لن يتم الموافقة عليه في مجلس النواب، والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين ليس مُجرد تعامل مع مخاوف الأمريكيين من التدفق الكبير للمهاجرين عبر المكسيك، بل يشمل أيضًا تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية حيوية.