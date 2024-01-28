أماكن سقوط الأمطار خلال طقس اليوم.. 7 نصائح لمواجهة التقلبات الجوية في الشتاء

حالة من التقلبات الجوية يشهدها الطقس في الأيام الحالية، تزامنًا مع تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي، صاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة؛ لذا وفي ظل الطقس البارد الذي يسوط البلاد، نستعرض أماكن سقوط الأمطار خلال اليوم الأحد.

أماكن سقوط الأمطار

وبينما يتساءل كثيرون عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال اليوم الأحد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حالة الطقس اليوم الأحد، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد، مائل للدفء جنوبًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن أماكن سقوط الأمطار، توقعت «الأرصاد» سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه بداية من غد الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، يُؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة ويصاحبه مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونشاط للرياح، كما أنه يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

نصائح لتفادي الطقس البارد

كما قدمت هيئة «الأرصاد» عدة نصائح للمواطنين لتجنب خطورة الطقس البارد الذي تشهده البلاد حاليًا بفعل المنخفض الجوي السطحي، تمثلت في:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- ارتداء الكمامات.

- عدم المشي بجوار أعمدة الإنارة خلال وقت سقوط الأمطار.

- عدم المشي بجوار المباني القديمة ولافتات الإعلانات.

- تناول المشروبات الساخنة.

- تناول الأطعمة الصحية لدعم جهاز المناعة؛ لكونه خط الدفاع الأول في الجسم والمسؤول عن التصدي للفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، لا سيما خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

- متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.