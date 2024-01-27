«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي وأمطار وكتل هوائية باردة الاثنين المقبل

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من مخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يضرب البلاد اعتبارًا من الاثنين المقبل، ويؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة، في طبقات الجو العليا، ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، عبر نشرتها اليومية، أنه تنشط الرياح وتعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس غدًا الأحد

كشفت «الأرصاد»، حالة الطقس غدًا الأحد، والظواهر الجوية المصاحبة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد ومائل للدفء جنوبا، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تساقط أمطار على مناطق متفرقة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

منخفض جوي يضرب البلاد

وأضافت «الأرصاد»، أنه تنشط الرياح وتعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.