مجانا.. طريقة مشاهدة لقاء مصر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «لاورينت بوكو»، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كل الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا

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يمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا، عبر 10 قنوات على أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها عبر الترددات التالية..

قناة RTS 1 Senegal، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Atlantic Bird 3 و5 غرب، بإدخال تردد 3651، واستقطاب يسار، وترميز 40450، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة ORTM، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Eutelsat W3 و7 شرق، بإدخال تردد 11221، واستقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة ZNBC TV 1، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي EchoStar 3 و61.5 غرب، وبإدخال تردد 3765، واستقطاب يمين، وترميز 5000، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة TPA 2، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Insat 2DT و55.1 شرق، وبإدخال تردد 10962، واستقطاب عمودي، وترميز 5926، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة Tele Congo، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Hot Bird 1-6 و13 شرق، وبإدخال تردد 11623، واستقطاب عمودي، وترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة Gabon 1ere، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Telecom 2A و3 شرق، وبإدخال تردد 11481، واستقطاب أفقي، وترميز 45000، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة RTI 1، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Arabsat 2A و26 شرق، وبإدخال تردد 12073، واستقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة TV8.5 Turkey، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Turksat 1C و42 شرق، وبإدخال تردد 12356، واستقطاب أفقي، وترميز 7100، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة RTS 2 Senegal، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Eutelsat W1 و10 شرق، وبإدخال تردد 11900، واستقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة NTA Sports 24، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Arabsat 2B و30.5 شرق، وبإدخال تردد 11635، واستقطاب أفقي، وترميز 30000، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة متابعة مباراة مصر والكونغو عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة مباراة مصر والكونغو عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

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تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد.