عاجل.. بشرى سارة لمنتخب مصر.. ماذا تقول توقعات الفلك عن مباراة الكونغو في كأس الأمم؟

حالة من الترقب تُسيطر على جماهير الكرة المصرية، خلال الساعات الحالية، انتظارًا لبدء مباراة مصر والكونغو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المٌقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل؛ لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة يمكن توضيح ماذا يقول الفلك عن مباراة مصر اليوم أمام الكونغو.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ويشهد ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، اليوم الأحد، إقامة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة.

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ماذا يقول الفلك عن مباراة مصر اليوم أمام الكونغو

ماذا يقول الفلك عن مباراة مصر اليوم أمام الكونغو؟.. زاد طرح هذا السؤال من قِبل جماهير الكرة المصرية ومتابعي البطولة القارية، لا سيما مُحبي الفلك والأبراج، قبل ساعات من بداية مباراة مصر والكونغو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ34، وهو ما أجابت عليه عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن».

وكشفت «عبير» عما يقوله الفلك عن مباراة مصر اليوم أمام الكونغو، موضحة أن أداء لاعبي منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية سيكون متقاربًا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن منتخبنا الوطني يتفوق على منافسه اليوم في بعض العناصر الأخرى بخلاف اللاعبين، التي أهمها حظ روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة؛ لكونه من مواليد برج الحمل وتدعمه الشمس وتمنحه نشاطًا وقدرة على تنظيم الأفكار، بعكس سباستيان ديسابر المدير الفني للكونغو، وهو من مواليد برج الأسد، وسيكون الشمس وبلوتو في مواجهته، ما يجعله مشتتًا.

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«في عدد كبير من اللاعبين في المنتخب المصري حظهم هيكون كبير، وعندهم تركيز ونشاط وسرعة بديهة»، بحسب «عبير»، التي أكدت أنه في حال اجتهاد لاعبي المنتخب المصري واستغلالهم لهذا الحظ سيتمكنون من حسم المباراة.

تأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي

وتأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط حصدها من تعادلاته في البطولة أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة هدفين لمثلهما، وأيضًا نتيجة لتعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

جدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2023 تُقام بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.