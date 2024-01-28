منخفض جوي جديد يصاحبه 3 ظواهر جوية يضرب البلاد غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهي ظواهر تصاحب المنخفض الجوية الذي يؤثر على البلاد بدءًا من صباح الاثنين المقبل، وعلى جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أمطار بنسبة 70% لأول مرة منذ بداية فصل الشتاء

وأشارت «الأرصاد»، في تقرير تفصيلي صادر عنها، إلى أن الخرائط الخاصة بمقاييس الطقس الصادرة عن الأقمار الصناعية، لم توضح حتى الآن كميات الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أنها ستكون متفاوتة الشدة وغزيرة بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وبكميات تصل لـ70% من الأمطار التي تعرضت لها البلاد منذ بداية فصل الشتاء.

منخفض جوي على البحر المتوسط

وأضافت أن هناك حالة من عدم الاستقرار ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب تأثير المنخفض الجوي القادم على مسطح البحر الأبيض المتوسط، حيث يمتد تأثيره من السواحل الشمالية إلى شمال الصعيد، ويؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة على البحر المتوسط، ويتزامن وجودة مع منخفض جوي آخر قادم من جنوب أوروبا في طبقات الجو العليا يؤدي إلى 3 ظواهر جوية، وتشمل كلا من (أمطار متفاوتة - نشاط للرياح الذي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس- اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط).