أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. غزيرة على 11 محافظة بسبب المنخفض الجوي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار، خلال الفترة من الأحد 28 يناير 2024 إلى الخميس 01 فبراير 2024، حيث تتأثر بها 11 محافظة.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة غدا الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأمطار تحذر من سقوط أمطار غزيزة

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي، كما تنشط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا الى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء.

تأثر البلاد بمنخفض جوي اعتبارا من يوم الاثنين

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل 70 كم/س) وارتفاع الموج 3.5 متر.

الأرصاد تنصح المواطنين بتوخي الحذر

وتابعت هيئة الأرصاد أن يومي الثلاثاء والأربعاء تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.