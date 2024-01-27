ظاهرة جوية تضرب القاهرة ومدن القناة اليوم.. ماذا يحدث في الطقس؟

بين الساعة والأخرى يظل ملايين المصريين يتأهبون من حالات الطقس، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام الحالية، ليسيطر الصقيع على عدة محافظات، خاصة بالأوقات المبكرة من اليوم، وفي المساء والأوقات المتأخرة، الأمر الذي يتطلب عدة تدابير وقائية من الأمراض الفيروسية التي تنتشر خلال فصل الشتاء.

ظاهرة جوية تضرب القاهرة ومدن القناة اليوم.. ماذا يحدث بالطقس؟

ووفقًا لما نوهت عنه الهيئة العامة للأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن صور الأقمار الصناعية تؤكد عودة السحب الممطرة وتأثيرها على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال ووسط سيناء.

ما هي ظاهرة السحب الممطرة؟

وفقًا لـ «wmo» فإن السحب الممطرة تحدث عادة في حالات المنخفضات الجوية، مثل المُسيطر على البلاد حاليًا، وتمتاز هذه السحب بامتدادها الأفقي الذي يغطي مساحة واسعة، وسقوط كمية أمطار كبيرة خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، أي تستمر لفترات طويلة.

منخفض جوي يضرب البلاد

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لمنخفض جوي، أدى لانخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، ناتجة عن كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا، وفقًا لحديثها لـ «الوطن».

فئات يحذر عليهم الخروج

ونصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بعض الفئات بعدم الخروج في هذه الأوقات، خلال حديثه لـ «الوطن»، على النحو الآتي:

- الرُضع.

- الحوامل.

- الأطفال.

- أصحاب الأمراض المناعية .

- كبار السن