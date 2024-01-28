3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. وأطباء مناعة يحذرون كبار السن والأطفال

حالة من التقلبات الجوية يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما جعل البعض يبحث عن محاولة التخفيف من آثار تلك الظواهر وخاصة على صحة الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضيعفة والأمراض المزمنة، الأمر الذي يتطلب عدة تدابير وقائية للحفاظ على الصحة.

تحذير لبعض الفئات من الطقس

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأجواء شتوية تصل إلى حد الصقيع الشديد، ويتزامن وجودة مع منخفض جوي، مع طقس مائل للبرودة نهارًا، لذلك يجب الحفاظ على الصحة من التأثيرات الجوية، وهو ما حذر منه أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبر أن الوقاية من التقلبات الجوية يمكن أن تؤثر على فئات بعينها وهي:

- كبار السن.

- الأطفال.

- شديدى الحساسية.

- ذا حساسية العيون.

- مريضي الجيوب الأنفية.

- مرضى التهابات الجهاز التنفسي.

وأكد أنه يجب تلقي التطعيمات للفئات أصحاب الأنفلونزا الشديدة: «يجب الحذر على الفئات السابقة، وارتداء الكمامات خاصةً لأصحاب المناعة الضعيفة، والحفاظ على مناعة الطفل».

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

واتفقت معه الدكتورة الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية بجامعة القاهرة، خلال حديثها، لـ«الوطن»، قائلة إنه يجب تدفئة الطفل، خاصةً خلال حالة الطقس اليوم: «حالة الطقس تؤثر على المناعة بشدة، خاصةً على صحة مرضى الجهاز التنفسي»، وقدمت طرقًا لتدفئة الطفل، تتمثل في التالي:

- ارتداء قطع ملابس مناسبة، خاصةً للأطفال يجب زيادة قطعة لهم.

- تناول المشروبات والوجبات الساخنة وخاصةً الدافئة.

- تدفئة منزلك جيدًا للحفاظ على صحة الأطفال من الهواء والأمطار.

- ضرورة ارتداء الكمامات.

ظواهر جوية وحالة الطقس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات في الطقس، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لوجود ظواهر جوية تؤثر على البلاد خاصةً في طقس الغد، وهو ما كشفه «القياتي»: «وجود الظواهر الجوية المختلفة التي تمتاز بالبرودة، هتبدأ بشدة من اليوم ويستمر لمدة 48 ساعة، والأعنف غدًا على مستوى المحافظات، تشهد المدن ظواهر جوية مختلفة شديدة الاضطراب، فضلًا عن نشاط الرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة».

وأوضح أن غدًا الاثنين، تشهد البلاد حالة طقس متفاوتة، لوجود ظواهر جوية خطيرة على مختلف الأنحاء، تتمثل في التالي:

- أمطار متفاوتة الشدة.

- نشاط شديد للرياح.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

- كتل هوائية باردة رطبة.