لو عاوز تسدد المصروفات الدراسية.. احصل على تمويل مناسب من بنك ناصر

أتاح بنك ناصر الاجتماعي خدمات متنوعة لجميع الفئات، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، منها خدمة سداد المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

تمويل المصروفات المدرسية

وتصل قيمة تمويل المصروفات المدرسية المقدمة من البنك إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، على أن يكون سعر العائد بالبنك 8.5% سنويا، مع العلم أن الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي، ويشتمل التمويل مصاريف إدارية، ويجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

ويمول البنك سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات، ويجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهرى.

وحدد البنك مجموعة من الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية لأصحاب المرتبات وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الودائع الإدخارية.

بالنسبة لأصحاب المرتبات يجرى تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى، وبالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش على البنك، وبالنسبة لورثة المعاشات يتم تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات المدرسية

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى، وبالنسبة لأصحاب الودائع الإدخارية يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى.

وتتضمن إجراءات الحصول على الخدمة، طلب الحصول على التمويل، والرقم التاميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل.