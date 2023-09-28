مواعيد أقساط المصروفات المدرسية.. اعرف كيفية الدفع قبل بداية العام

ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وسط تساؤلات من أولياء الأمور، عن موعد سداد المصروفات المدرسية، وهو ما أعلنت تفاصيله وزارة التربية والتعليم، في منشور لها.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن تقسيط المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، بموجب القرار الوزاري رقم 163 الذي يحدد الرسوم والاشتراكات، التي يجري تحصيلها من طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية.

مواعيد أقساط المصروفات المدرسية 2023

- سداد القسط الأول بقيمة 50% من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر المقبل، الذي يبدأ بعد يومين.

- سداد القسط الثاني بنسبة 30% من المصروفات الدراسية في شهر يناير 2024.

- سداد القسط الثالث للمصروفات المدرسية بنسبة 20% من المصروفات في شهر مارس من العام المقبل.

كيفية سداد المصروفات المدرسية

ويمكن سداد المصروفات المدرسية لكافة المراحل التعليمية المختلفة في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو مكاتب البريد المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.