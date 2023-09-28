متحدث «التعليم»: هناك قرارات منظمة لتقسيط المصروفات المدرسية (فيديو)

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم تناول خلال المؤتمر الصحفي، عددًا من النقاط المهمة والكثيرة فيما يتعلق بتطوير المناهج للعام الدراسي الجديد، والذي يشهد تطبيق المناهج المطورة لمرحلة الصف السادس الابتدائي ابتداءًا من العام المقبل 2024 وتطبيق الإطار العام والمناهج المطورة الخاصة بالمرحلة الإعدادية.

تطوير منظومة الثانوية العامة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، قائلًا: «الوزير تناول بمزيد من الشرح ما يتعلق بتطوير منظومة الثانوية العامة، حيث سيتم إطلاق مؤتمر يجرى خلاله حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للحصول على كافة التوصيات وطرح جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة الثانوية العامة وحتى لا تكون هناك أي عناصر مفاجئة لأولياء الأمور ليحصلوا على كافة الخطوات التي ستتم في هذا الإطار».

هناك قرارات منظمة لتقسيط المصروفات المدرسية

أما عن إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات منظمة لتقسيط المصروفات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ليس قرارًا جديدًا ولكنه مطبق من العام الماضي.

وتابع: «المدارس ملزمة بتطبيقه، وفي حالة وجود أي تغيير أو مخالفات أو شكوى من أولياء الأمور في إدارة التعليم الخاص أو التربية والتعليم أو في مديرية التربية والتعليم يتم إرسالها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بنزول لجنة من الوزارة بالبحث المالي والإداري الخاص بالمدرسة والتحقيق في الأمر».

الوزارة تتابع الشكاوى بشكل مستمر

وأوضح أن وزارة التربية و التعليم تتابع بشكل مستمر أي شكاوى يتم إرسالها لها بشكل مباشر ويتم التعامل معها على الفور في إطار الخطة المتعلقة بالمصروفات.