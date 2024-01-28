انطلاق اختبارات التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ غدا

تنطلق فعاليات اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، غدا الاثنين وتستمر حتى الخميس 8 فبراير المقبل.

عقد الاختبارات بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين

ومن المقرر أنّ تُعقد الاختبارات بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بجوار ديوان عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 29 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير المقبل، حيث جرى في وقت سابق تحديد موعد لكل من «المعاهد - الأروقة - مكاتب التحفيظ».

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة التجهيزات لسير تلك التصفية، مؤكدا فرض قواعد النظام في اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، مشددا على أهمية التأمين الشامل لها، موجها بتجهيز استراحة المنطقة بشكل جيد لاستقبال القائمين على إشراف ومتابعة تصفيات المسابقة من خارج المنطقة.

معلومات عن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.