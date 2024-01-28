7 معلومات عن مرض والدة فنان شهير.. حلق شعره تضامنا معها

ظهر كعادته قويًا في إحدى اللقاءات التلفزيونية، التي حل بها ضيفًا، وفاجىء الجمهور بحلق شعره تضامنًا مع والدته بعد إصابتها بالسرطان، ليكن الخبر مفجعًا له، ليكسو الحزن وجهه، في محاولة منه لإخفاء مشاعره، إلا أن الأزمة الصحية التي طالت والدة الفنان خالد سليم كانت الأصعب في عام 2024، ليتعاطف الكثيرون معه ومع والدته.

بات المرض ينهش في جسدها، إلا أن مساندة نجلها لها، كانت وسيلته لمواصلة محاربتها مع سرطان الثدي، الذي أعلن عنه خلال ظهوره في أحد اللقاءات التلفزيونية، لذا نستعرض معلومات عن مرض والدة فنات وكيف تضامن معها في التقرير التالي..

7 معلومات عن مرض والدة فنان شهير

حالة من الصدمة عاشها خالد سليم خلال ظهوره في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وبمجرد ذكر والدته تحدث عن مرضها، معبرًا عن حزنه وتعاطفه الكبير معها :«في لحظة كنا بنعمل فحوصات لأمي، لنكتشف أنها مصابة بسرطان الصدر، اتصدمنا كلنا، ودخلت في حالة حزن شديدة، لكن نشكر ربنا أننا اكتشفنا المرض بدري، لكن كان لازم أننا نقلل التوتر علشان نقويها، وكلمة أمي دايمًا أنا امراة قوية ولو دي نهايتي أنا راضية».

وحول العوامل التي تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه وجب الانتباه إلى بعض العوامل بشكل دوري وملاحظتها للتصدي للمرض وعلاجه ويمكن استعراضه فيما يلي:

- التقدم في العمر.

- تجنب هرمونات ما بعد الطمث.

- الحرص على تتبع تاريخ العائلة المرضي خاصة فيما يتعلق بالإصابة بسرطان الثدي، وفي حال اكتشاف أي إصابة وجب المتابعة المستمرة، والعمل على الفحص الدوري بشكل أكبر.

- الفحص الدوري لمنطقة الثدي.

- بداية الدورة الشهرية في عمر مبكر.

- انقطاع الطمث في سن متأخر.

- السمنة المفرطة​.

كما نصح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، خلال حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة الكشف المبكرعن سرطان الثدي، لأن ذلك يساعد بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشفاء، والتي تتحسن يوميًا، لذا وجب العمل على بث الأمل دومًا في نفسية المريض، وإعطاءه دافع قوي للمتابعة والعلاج امتثالا للشفاء في النهاية.