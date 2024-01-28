تفاصيل جولة وزير التجارة بالمنطقة الصناعية في العبور

كشف المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقًا، عن تفاصيل جولة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التفقدية بالمنطقة الصناعية بالعبور، إذ أوضح أنَه تفقد عددًا من المصانع منها مصنع شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة، كما أنَّها أول زيارة يجريها منذ 3 سنوات.

وأضاف «طلبة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «DMC»، قائلًا «تفقد وزير التجارة المصنع بالكامل، والمصنع منذ عامين هو المصدر الأول في مصر للملابس والأقمشة المنسوجة، كنا 3450 عاملا عام 2021 وأصبح لدينا الآن 7 آلاف عامل 40% منهم من السيدات».

وتابع: «استثماراتنا متزايدة، بدأنا استثمارات بـ6 ملايين دولار عام 2011، ووصلنا في عام 2024 إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، ننتج اليوم ما يقرب من 60 ألف قطعة يوميًا، و100% تصدر الى ما يقرب من 35 نقطة في العالم، و20 براند عالمي، ومازلنا في توسعات على مدار العامين القادمين».

وأكمل: «وصلنا إلى 120 مليون دولار صادرات وهو رقم جيد جدا في ظل الأزمات التي حدثت في المنطقة والعالم، وهدفنا هذا العام أن نصل إلى 150 مليون دولار، كما أن التوسعات التي نقوم بها سنصل إلى 200 مليون دولار».