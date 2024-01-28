هل يحق للأبناء صرف منحة الزواج عن الأب الذي خرج معاش مبكر؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم صرف منحة الزواج للابنة التي تقوم بصرف معاش والدها، ومن بين ذلك يُشترط أن يكون الأب متوفيًا.

صرف منحة الزواج في حالة المعاش المُبكر

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» هل يمكن للابنة صرف «منحة زواج» في حالة إذا كان والدها ما زال على قيد الحياة ولكن خرج معاش مُبكر.

لا يحق صرف المنحة إذا كان الأب على قيد الحياة

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إنه وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لا يحق صرف ما يُسمي بـ«منحة الزواج» التي تُساهم في المساعدة في زواج الابنة إذا كان الأب ما زال على قيد الحياة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن منحة الزواج تُعطي للابنة المستفيدة من معاش والدها المتوفى وذلك عند زواجها، ولا يجوز نهائيًا أن تحصل عليها إذا كان الأب ما زال على قيد الحياة ولكن خرج معاش مُبكر، مشيرة إلى أن المنحة الخاصة بالزواج تُعطى للابنة التي توفي والدها وتكون قيمتها سنة من قيمة نصيبها من معاش والدها.