من كعكة فول سوداني إلى لسعة سمكة.. أغرب أسباب موت المشاهير حول العالم

تسببت كعكة تحتوي على الفول السوداني في وفاة راقصة الباليه الشابة أورلا باكسينديل، عن عمر يناهز 25 عاما، إذ أصيبت بصدمة حساسية بسبب رد فعل تحسسي شديد بسبب تجاه الفول السوداني، على الرغم من أن الملصق الخاص بالكعكة لم يوضح أن الفول السوداني من ضمن مكوناتها.

ولم تكن الراقصة الشابة أورلا حالة وحيدة لمشاهير رحلوا لأسباب غريبة، إذ توفي الكاتب المسرحي تينيسي وليامز في 1983، مختنقًا بغطاء زجاجة قطرات العين، وكان الأمر غريبا لدرجة أن الطبيب الشرعي افترض أنه كان يحاول تناول الدواء من غطاء الزجاجة قبل أن تتسبب في سد حلقه ووفاته عن عمر يناهز الـ 71 عاما، وفقا لما نشره موقع «ET».

ويليام هولدن ينزف حتى الموت بعد انزلاقه على السجادة

ولكن القصة الأغرب من نصيب الممثل الحاصل على جائزة أوسكار ويليام هولدن، حيث انزلق على السجادة وجرح جبهته في حافة الطاولة بجانب السرير ثم نزف ببطء حتى الموت عن عمر يناهز الـ63 عامًا، وتم العثور على جثته بعد 4 أيام وقرر الطبيب الشرعي أنَّ «هولدن» كان من الممكن أن يعيش بسهولة لو كان متيقظًا بدرجة كافية لطلب المساعدة بعد جرح رأسه.

لم يكن مقدم البرامج والأفلام الوثائقية عن الحياة البرية ستيف إروين أكمل عامه الـ44 حين رحل، وبالرغم أن «إروين» كان معروفا بمغامراته في تصوير الحياة البرية حتى كان يطلق عليه «صائد التماسيح»، إلا أنه تعرض للسعة من سمك الراي اللاسع أثناء تصوير فيلم وثائقي تحت الماء بعنوان «Ocean’s Deadliest».

الغريب في الأمر أنَّ لسعة السمكة لا تعتبر مميتة، ويعتبر حدثًا واحدًا في المليون ومن المحتمل ألا يتكرر مرة أخرى، وتعتبر وفاة ستيف إيروين هي الوفاة الوحيدة الناجمة عن سمكة الراي اللساع التي تم تصويرها على شريط فيديو.