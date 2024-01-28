عاجل| تفاصيل انتقال لاعب الأهلي السابق للزمالك وموعد الكشف الطبي

يخضع أحمد حمدي لاعب الأهلي ومونتريال الكندي سابقا، للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعه على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كواليس توقيع أحمد حمدي لنادي الزمالك

وقال مصدر بالزمالك، لـ«الوطن سبورت»، إن إدارة الكرة أنهت الاتفاق مع أحمد حمدي ووكيله وبالفعل وقع للقلعة البيضاء، لمدة ثلاث مواسم، مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

أشار المصدر إلى أن لاعب الأهلي السابق جرى ترشيحه للزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، خاصة أنه لاعب حر ولن يكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة، وهو ما وافق عليه المجلس، ليجري حسم الصفقة.

وتابع: «إدارة نادى الزمالك ستعلن عن الصفقة رسميا حال اجتياز أحمد حمدي للكشف الطبي، وإنهاء بعض الرتوش الأخيرة».

ويجيد أحمد حمدي، اللعب في مركزي وسط الملعب المدافع وكذلك صانع الألعاب، وسبق وتواجد في صفوف الأهلي قبل أن ينتقل إلى الجونة، وآخر تجاربه كانت في مونتريال الكندي، قبل رحيله عنه رسميا.

الزمالك يواجه أهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفنى، في السادسة مساء اليوم، مع أهلي جدة، باستاد «آل مكتوم» في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.

نجح الفريق الأبيض في التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.