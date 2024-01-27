مصممة حلى تراثية: «الشفتشي» فن قديم يتميز باستخدام الذهب والأحجار الكريمة

قالت شيماء مصطفى، مصممة حلي تراثية وجلود طبيعية، إن فن «الشفتشي» نوع من أنواع التقنيات الموجودة بالعصور القديمة منها الحضارتان البابلية والمصرية، ومصر اشتهرت بفن المجوهرات الذي يعتبر فنا عريقا وسخيا منذ القدم، وخاصة بحضارة وادي النيل.

تاريخ فن الشفتشي

وأضافت «مصطفى» خلال لقاء لها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن تاريخ فن «الشفتشي» يعود إلى زمن الملكات والأميرات في العصر الفرعوني، حيث كن يرتدين الذهب المطعم بالأحجار الكريمة المختلفة القريبة من لون الشمس والمرجان والفيروز، لافتة إلى أن فن «الشفتشي» كان يتمثل في وزن القطعة وحجمها من خيوط وأسلاك الذهب وتوضع بداخلها المجوهرات.

تابعت: فن الشيفتشي وجد بعد مصر في الهند وتركيا وذلك نتيجة تنقل الصناع المهرة من مصر إلى البلاد الأخرى، ومعنى كلمة «شفتشي»، «شف الشيء» أي النقل والتنوع ويدخل بالديكور والاكسسوارات والمنازل والحقائب وغيرها فهو فن متنوع ومليء بالتفاصيل.