رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصممة حلى تراثية: «الشفتشي» فن قديم يتميز باستخدام الذهب والأحجار الكريمة

كتب:

مريم جاد
05:55 م | السبت 27 يناير 2024
شيماء مصطفى مصممة حلي تراثية وجلود طبيعية

شيماء مصطفى مصممة حلي تراثية وجلود طبيعية

قالت شيماء مصطفى، مصممة حلي تراثية وجلود طبيعية، إن فن «الشفتشي» نوع من أنواع التقنيات الموجودة بالعصور القديمة منها الحضارتان البابلية والمصرية، ومصر اشتهرت بفن المجوهرات الذي يعتبر فنا عريقا وسخيا منذ القدم، وخاصة بحضارة وادي النيل.

تاريخ فن الشفتشي

وأضافت «مصطفى» خلال لقاء لها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن تاريخ فن «الشفتشي» يعود إلى زمن الملكات والأميرات في العصر الفرعوني، حيث كن يرتدين الذهب المطعم بالأحجار الكريمة المختلفة القريبة من لون الشمس والمرجان والفيروز، لافتة إلى أن فن «الشفتشي» كان يتمثل في وزن القطعة وحجمها من خيوط وأسلاك الذهب وتوضع بداخلها المجوهرات.

تابعت: فن الشيفتشي وجد بعد مصر في الهند وتركيا وذلك نتيجة تنقل الصناع المهرة من مصر إلى البلاد الأخرى، ومعنى كلمة «شفتشي»، «شف الشيء» أي النقل والتنوع ويدخل بالديكور والاكسسوارات والمنازل والحقائب وغيرها فهو فن متنوع ومليء بالتفاصيل.

اقرأ المزيد:

برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ الإعلامية ريهام السهلي بتولي رئاسة شبكة dmc

برنامج «السفيرة عزيزة» يرصد دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة

برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام
بقلم مريم جاد