أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 28-1-2024
كتب:
مريم حنفي
08:42 ص | الأحد 28 يناير 2024
أسعار الذهب في مصر
كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تذبذب أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، في ظل تراجع الأسعار داخل محلات الصاغة، واستمرار إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار.
وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، كما يلي.
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3850 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 4400 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3300 جنيه.
أسعار الذهب في مصر
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2574 جنيها.
- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يصل في محلات الصاغة الآن إلى 2194 جنيها.
- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 30 ألفا و800 جنيه.
- بينما وصل سعر الأونصة إلى 136 ألفا و584 جنيها.