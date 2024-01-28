أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 28-1-2024

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تذبذب أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، في ظل تراجع الأسعار داخل محلات الصاغة، واستمرار إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3850 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 4400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3300 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2574 جنيها.

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يصل في محلات الصاغة الآن إلى 2194 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 30 ألفا و800 جنيه.

- بينما وصل سعر الأونصة إلى 136 ألفا و584 جنيها.