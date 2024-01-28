رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 28-1-2024

كتب:

مريم حنفي
08:42 ص | الأحد 28 يناير 2024
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تذبذب أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، في ظل تراجع الأسعار داخل محلات الصاغة، واستمرار إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3850 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 4400 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3300 جنيه. 

أسعار الذهب في مصر 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2574 جنيها. 

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يصل في محلات الصاغة الآن إلى 2194 جنيها. 

- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 30 ألفا و800 جنيه. 

- بينما وصل سعر الأونصة إلى 136 ألفا و584 جنيها. 

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-1-2024 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26-1-2024 في منتصف التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 25-1-2024 في نهاية التعاملات

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم
بقلم مريم حنفي