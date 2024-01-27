أحمد موسى: غانا ضمن أكبر 10 دول في العالم لإنتاج الذهب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عددا كبيرا من رؤساء الدول الإفريقية شاركوا في مؤتمر الرخاء الإفريقي بغانا، وفي مقدمتهم، نانا أدو رئيس جمهورية غانا.

غانا لها علاقات متطورة ومهمة مع مصر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، خلال تقديمه حلقة خاصة من غانا، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب شارك في مؤتمر الرخاء الإفريقي بغانا، بالإضافة إلى مشاركة وكيل البرلمان الجزائري في مؤتمر الرخاء الإفريقي بغانا.

وتابع: غانا لها علاقات متطورة ومهمة مع مصر، ويعد نكروما هو أول رئيس لغانا بعد الاستقلال عام 1957، والذي يعد أحد الزعماء الأفارقة الذين قادوا حركات التحرر الإفريقي، وتربطه علاقات جيدة مع الرئيس عبد الناصر.

جمهورية غانا كان يطلق عليها ساحل الذهب

وأكمل أحمد موسى: نكروما رئيس غانا السابق تزوج من سيدة مصرية هي فتحية رزق وأنجب منها 3 أبناء، وجمال نكروما كان صحفيا في جريدة الأهرام ويكلي الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن فتحية رزق المصرية هي زوجة أول رئيس لغانا بعد الاستقلال، كما أن الرئيس عبد الناصر التقى أسرة الرئيس الغاني السابق نكروما في مصر.

وأردف أحمد موسى أن جمهورية غانا كان يطلق عليها ساحل الذهب، ويبلغ تعدادها 30 مليون نسمة، كما أنها بين أكثر 10 دول في العالم لإنتاج الذهب، وتعداد أفريقيا بلغ 1.4 مليار نسمة ولديها 124 مليار برميل احتياطي من البترول.