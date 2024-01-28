أعلنت مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة أنه سيجرى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر موقعها الرسمي للمديرية بوابة الخدمات التعليمية، وذلك بعد اعتمادها رسميا من المحافظين خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها مباشرة من محافظ القاهرة.

وتجرى أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة بالكنترولات وفقا للضوابط والآليات المحددة، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول:

- ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره .

- الإطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الإلتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة .

- التقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط، وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

- التحقق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.