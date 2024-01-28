وكيل «ثقافة النواب»: خصومات معرض القاهرة للكتاب تصل إلى 70%

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية عالميا إلا أن القارئ في معرض الكتاب سيحصل على الكتب بنسب خصم تفوق الـ70% مقدمة من مختلف دار النشر والهيئات الثقافية، كما سيستفيد الأطفال من العروض والمحتوى المقدم، كما نجدد دعوتنا للأسرة المصرية للمشاركة والاستفادة من الخدمات المقدمة في المعرض.

4 ملايين زائر لمعرض الكتاب

وأوضح «مصطفى» في تصريح لـ«الوطن»، أن العام الماضي كان لدينا 4 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولكن نتوقع تضاعف العدد هذا العام، وما تم توفيره من خدمات وتسهيلات حتى الآن تؤكد أن الأسرة المصرية ستشارك بقوة في المعرض، كما ندعو الشباب لزيارة المعرض والاستفادة من خدماته، لافتا إلى أن التنسيقية حريصة على تداول القضايا التي ناقشها الحوار الوطني مؤخرا خلال لقاءاتها المقررة على مدار فترة المعرض من خلال استضافة كبار الكتاب والمثقفين، والدولة ممثلة في وزاراتها وهيئتها ترعى الثقافة في واحد من أكبر الكرنفالات الثقافية في مصر.

المعرض يشهد سلسلة من الندوات لعدد كبير

وأشار وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب إلى أن المعرض يشهد سلسلة من الندوات لعدد كبير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الوسط الثقافي والسياسي في مصر ومنهم الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمود فوزي والسفيرة مشيرة خطاب والدكتور محمود مسلم، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري والنواب: محمود بدر طارق رضوان وأحمد مقلد وطارق الخولي والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفير بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق واللواء محمد الغباري والدكتور محمد فايز فرحات.