أفضل شهادة ادخار في بنك مصر بعائد كبير.. الربح مضمون

قبل أيام أعلن بنك مصر عن أفضل شهادة إدخار، وهي شهادة طلعت حرب ذات عائد 27 % سنويًا و23.5 % شهريًا، وبالتالي تحقق تلك الشهادة أرباحًا مضمونة للمواطنين الراغبين في الاستثمار في شراء شهادات البنوك أو بمعنى أدق شهادات بنك مصر.

أفضل شهادة في بنك مصر

الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي يشرح أن شهادة طلعت حرب الصادرة عن بنك مصر فرصة جيدة للادخار أو الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال القليلة أو الكبيرة فالحد الأدنى لشراء الشهادة من يملك 1000 جنيه يستطيع شراء شهادة طلعت حرب، وبالتالي تكون قناة جيدة للادخار لأصحاب رؤوس الأموال القليلة الذي لا يملكون مبالغ كبيرة تجعلهم يقومون بإنشاء مشروعات تجارية أو صناعية.

«الوطن» تنشر تفاصيل أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن، والذي جاء كما يلي:

شهادة طلعت حرب

- يمكن للأفراد الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدنى لإصدار شهادة طلعت حرب من بنك مصر 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- بالنسبة للعائد يصل إلى 27% تصرف في نهاية العام.

تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة

- مدة الشهادة 12 شهرا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يتيح بنك مصر خدمة الاقتراض بضمان الشهادة.

طريقة شراء الشهادة

- يستطيع المواطن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة ببنك مصر.