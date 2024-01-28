بعد تحذيره مدافعي الكونغو من مواجهة مصطفي محمد.. من هو صامويل موتوسامي؟

حالة من الترقب تسيطر على مشجعي الكرة المصرية خلال الساعات المقلبة، خلال انتظار لبدء مباراة مصر والكونغو، في إطار منافسات الدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، لكن الترقب والقلق لم ينتاب الجمهور المصري فقط، بل طال صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو، حسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي.

مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني

صامويل موتوسامي.. لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية ونادي نانت الفرنسي، ويلعب وسط الملعب خلال مباراة مصر والكونغو، تحدث خلال المؤتمر الصحفي، أمس، عن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، وكشف عن قلقه من مواجهة منتخب مصر، اليوم، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «إنه يعرف مهاجم الفراعنة بشكل جيد».

وخلا المؤتمر الصحفي قال "موتوسامي" إنهم مستعدون بشكل كامل للمباراة ويعرفوا أنهم سيلبعوا ضد فريق حقق اللقب عدة مرات، كما يدركوا إنهم لم يفوزا على مصر منذ فترة بعيدة، ولكنهم لن ينظروا للماضي، وسينظروا للمباردة المقبلة فقط، وما سيحدث على أرض الملعب هو ما يهمهم لأنه سيحسم كل شيء».

قلق بسبب مصطفي محمد.. ماذا قال موتوسامي؟

وعبر موتوسامي عن قلقة من مهاجم منتخب مصر مصطفي محمد، قائلا: «أعرف مصطفى محمد بشكل جيد لأنني لعبت معه من قبل، كما أنه لاعب يتدرب بطريقة جادة وبه جميع المميزات التي يجب أن يتصف بها أي مهاجم، فهو يسجل بيمينه ويساره ويمتلك القوة الكافية، وبكل تأكيد لا أتمنى له التوفيق غدًا في المبارة، كما أنني سأعطي نصائح وتحذيرات للمدافعين لقوموا بالتعامل معه بشكل جيد».

من هو صامويل موتوسامي لاعب الكونغو

- صامويل موتوسامي لاعب الوسط المحور منتخب الكونغو في مبارة مصر والكونغو اليوم.

- النادي الحالي نانت لكرة القدم الفرنسي.

- يلعب الآن في مركز وسط فريق نانت لكرة القدم الفرنسي.

- رقم القميص.. يلعب برقم 8 في منتخب الكونغو.

- جنسيته كونغولي.

- ولد في فرنسا.

- عمره 27 عاما.

إذ من المفترض أن يشهد ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، مساء اليوم الأحد، مباراة منتخب مصر والكونغو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة.